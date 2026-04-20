Які податки треба сплатити ФОП у квітні 2026?

Податковий консультант Михайло Смокович пояснив, скільки саме мають заплатити підприємці залежно від групи.

Що мають сплатити всі ФОП:

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за перший квартал 2026 року – 5 707,02 гривень.

ФОП 2 групи:

єдиний податок за квітень – 1 729,40 гривень;

військовий збір за квітень – 864,70 гривні.

ФОП 1 групи:

єдиний податок за квітень – 332,80 гривні;

військовий збір за квітень – 864,70 гривні.

Сплата військового збору та єдиного податку для ФОП зареєстрованих на територіях ведення бойових дій – добровільна,

– нагадав експерт.

Хто може не платити військовий збір?

Передусім ці правила стосуються підприємців, які проходять військову службу, пише Державна податкова служба.

Закон передбачає, що ФОПи звільняються від сплати податку протягом усього часу служби. Але лише за умови, що вони:

були мобілізовані під час загальної мобілізації;

або залучені до виконання мобілізаційних завдань на посадах, передбачених штатами воєнного часу;

або підписали контракт на проходження служби.

Причому звільнення стосується не лише військового збору. Воно також поширюється на єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок разом із поданням звітності.

Втім, є важливий нюанс: підприємець має бути зареєстрований як ФОП ще до моменту призову. Якщо ж людина відкрила бізнес уже після мобілізації чи укладення контракту, пільга на неї не діє.

Нові податки в Україні: чому діяльність ФОПів може бути ускладненою?

Наприкінці березня 2026 року Міністерство фінансів оприлюднило новий варіант податкового законопроєкту. Декілька днів тому у Bloomberg з'явилася стаття, де йшлося, що МВФ стурбований зволіканням українських депутатів щодо ухвалення законопроєкту. Цей документ є однією з вимог для продовження фінансової допомоги Україні в межах пакета на 8 мільярдів доларів.

24 Канал дізнався, що саме може змінитися для ФОПів та споживачів.

Законопроєкт здебільшого ускладнює діяльність для ФОПів, бо крім граничної суми для введення ПДВ, є ще інший перелік вимог, які Державна податкова служба може трактувати на свій розсуд. Наприклад, що таке ФОП, який має трудові відносини, як це корелюється тощо.

Юрій Щедрін, аналітик ГО "Центр розвитку міст" В Україні насправді є проблема з тим, що великі мережі користуюся такими схемами, як дроблення бізнесу на ФОПи. Втім із цією проблемою варто боротися по-іншому, адже в нас є фінансовий моніторинг.

Податкова може перевірити той чи інший бізнес, а відповідно, побачити реальну картину. Утім це хочуть робити не точково та окремо з тими бізнесами, які порушують правила, а апріорі зі всіма бізнесами. Отже, ті підприємці, які працюють чесно та сплачують усі податки, будуть змушені виправдовуватися.

Відповідно, ми не працюватимемо максимально з чорним та сірим бізнесом, а намагатимемося боротися з білим,

– каже аналітик.

Водночас наразі є чимало сфер в Україні, які потребують уваги, зокрема контрабанда на митниці, ринок алкоголю, цигарок і пального. Саме там можна швидше акумулювати додаткові кошти без ризику для економічної активності.

