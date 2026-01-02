Новые налоги для ФЛП: сколько придется платить в январе 2026 года

В 2026 году вырастут минималка и прожиточный минимум, а вместе с ними – суммы налогов для ФЛП. От этих показателей зависит размер единого налога и военного сбора.

Как вырастут налоги для ФЛП в январе 2026 года?

С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок некоторых налогов, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговую службу.

Смотрите также ФЛП в Украине становится все больше из-за схем уклонения от налогов, – Гетманцев

Максимальный месячный размер единого налога:

ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен (не более 10% прожиточного минимума)

(не более 10% прожиточного минимума) ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен (не более 20% минимальной зарплаты).

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп – 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).

Обратите внимание! Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2026 году составляет 3 328 гривен, а минимальная заработная плата – 8 647 гривен. Именно от этих сумм рассчитываются ставки единого налога и размер военного сбора.

Что может измениться для ФЛП в 2027 году?