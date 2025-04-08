В 143 раза больше: налоги от игорного бизнеса стремительно выросли
- В первом квартале 2025 года игорный бизнес в Украине уплатил 5,4 миллиарда гривен налогов, что на 20,4% больше, чем в 2024 году.
- Поступления от игорного бизнеса выросли в 143 раза по сравнению с 2021 годом, благодаря введению обязательного использования РРО/ПРРО для уменьшения теневого сегмента.
- В январе 2025 года в бюджет поступило 735 миллионов гривен, в феврале – 1,52 миллиарда гривен, в марте – 3,13 миллиарда гривен.
В первом квартале 2025 года игорный бизнес в Украине уплатил в бюджет 5,4 миллиарда гривен налогов. Это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как вырос доход от игорного бизнеса
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.
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По его словам, поступления от игорного бизнеса выросли в 143 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года, когда сумма составляла лишь 37,7 миллиона гривен.
В разрезе месяцев ситуация выглядит так:
- в январе 2025 года в бюджет поступило 735 миллионов гривен,
- в феврале – 1,52 миллиарда гривен,
- в марте – 3,13 миллиарда гривен.
Кроме того, выручка игорного бизнеса через кассовые аппараты (РРО/ПРРО) за январь-февраль 2025 года достигли 8,5 миллиардов гривен – это в 18,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года (0,5 миллиарда гривен).
Что это означает
По мнению Гетманцева, росту показателей способствовало введение обязательного использования РРО/ПРРО для игорного бизнеса в конце прошлого года, что позволило уменьшить теневой сегмент отрасли.