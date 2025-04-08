В 143 раза больше: налоги от игорного бизнеса стремительно выросли

В первом квартале 2025 года игорный бизнес в Украине уплатил в бюджет 5,4 миллиарда гривен налогов. Это на 20,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как вырос доход от игорного бизнеса

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

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По его словам, поступления от игорного бизнеса выросли в 143 раза по сравнению с январем-мартом 2021 года, когда сумма составляла лишь 37,7 миллиона гривен.

В разрезе месяцев ситуация выглядит так:

в январе 2025 года в бюджет поступило 735 миллионов гривен,

в феврале – 1,52 миллиарда гривен,

в марте – 3,13 миллиарда гривен.

Кроме того, выручка игорного бизнеса через кассовые аппараты (РРО/ПРРО) за январь-февраль 2025 года достигли 8,5 миллиардов гривен – это в 18,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года (0,5 миллиарда гривен).

Что это означает

По мнению Гетманцева, росту показателей способствовало введение обязательного использования РРО/ПРРО для игорного бизнеса в конце прошлого года, что позволило уменьшить теневой сегмент отрасли.