Уже со временем налогами обложат OLX, Uklon и другие сервисы: нардеп рассказал, почему это необходимо

Украинская власть поддержала введение "налога на OLX" – речь идет о налогообложении цифровых платформ для заработка. Эта новость вызвала дискуссию в соцсетях, а нардеп Юрчишин рассказал, почему этот шаг важен для Украины.

Почему в Украине введут "налог на OLX"?

Народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире 24 Канала заявил, что логика здесь проста: если Украина стремится жить по европейским правилам, то и подходы к налогообложению должны быть соответствующими.

По его словам, в странах Европы любой доход – независимо от способа его получения – подлежит налогообложению.

Речь идет о ситуации, когда люди продают товары онлайн и фактически получают "живые деньги". В большинстве европейских стран такие операции не остаются без внимания налоговых органов. Поэтому, по мнению депутата, Украина также должна двигаться в этом направлении:

Отдельно он обратил внимание на то, что проблема значительно шире, чем просто продажа вещей на OLX.

К примеру, это различные сервисы, такие как Uklon, Bolt или Glovo, где значительная часть доходов не облагалась налогом должным образом.

Юрчишин подчеркнул, что вопрос налогов также имеет международное измерение. По его словам, партнеры Украины в Европе, которые предоставляют финансовую помощь, все чаще задают логичный вопрос: почему в их странах налоги с таких услуг уплачиваются, а в Украине – нет.

Именно поэтому внедрение более четких правил налогообложения онлайн-доходов рассматривается не только как внутренняя реформа, но и как часть обязательств Украины на пути к европейской интеграции.

К слову, законопроект "смягчили" для пользователей цифровых платформ перед первым чтением. В него внесли следующие правки:

законопроект 15111 не будет касаться бывших в употреблении товаров;

самозанятые смогут платить налоги как обычные физические лица;

требование открывать специальные счета убрали;

отказались от обязательного раскрытия банковской тайны.

Обратите внимание! Законопроект предусматривает налогообложение доходов с цифровых платформ по ставке 5%.

