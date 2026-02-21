Всего 10% от доходов: где в Европе самые низкие налоги: где в Европе

Большинство жителей стран Европы платят высокие налоги со своих доходов, иногда отдавая государству более половины заработанного. Однако некоторые восточные страны установили самые низкие ставки.

Где высокие налоги в Европе?

Данные нового исследования Tax Foundation свидетельствуют, что в 2026 году налоги в Европе колеблются от 10% до более 60%, пишет Euronews.

Самая высокая ставка сейчас действует в Дании. В этой стране правительство подняло налоги на доходы для физических лиц вплоть до 60,5%. Такую сумму должны платить все, кто зарабатывает более 375 тысяч евро в год

Однако и в других государствах показатели высокие. Например, еще в 6 европейских государствах действуют ставки более 50%:

Франция (55,4%);

Бельгия (53,5%);

Австрия (55%);

Испания (54%);

Португалия (53%);

и Швеция (52,3%).

Недалеко от этого уровня отошли Нидерланды и Словения.

В 19 странах Евросоюза максимальная ставка налогообложения превышает 40%.

В частности, девять из них установили верхний предел налогов от 40% до 48%. Такие ставки действуют:

в Великобритании;

Италии;

Германии;

Греции;

Финляндии;

Исландии;

Люксембурге;

Ирландии;

и Турции.

Стоит знать! В среднем максимальная ставка налога на доходы по Европе достигает 38,5%.

Где самые низкие налоги в Европе?

Впрочем, ставки налогообложения значительно отличаются в Восточной Европе, где и доходы населения и бизнеса скромнее, чем в наиболее развитых экономик континента.

Самые низкие налоги в Европе пока установили два государства:

Румыния;

и Болгария.

В них налог на доходы физических лиц составляет всего 10%.

Кроме них, ставка ниже 25% действует в шести европейских странах. которые считаются государствами с лояльным налогообложением, пишет Finteco. В частности:

в Молдове;

Чехии;

Венгрии;

Эстонии;

Грузии.

Важно! К группе лояльных причисляют также Украину, где ставка налога на доходы составляет 19,5%.

Планируют ли налоговые изменения в Украине?