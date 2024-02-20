В Украине за год количество миллионеров увеличилось на 16% за год

Согласно поданным декларациям, в 2023 году в Украине выросло количество миллионеров. Рост составил 16% по сравнению с 2022 годом.

Количество миллионеров в Украине выросло

Деклараций на сумму 1 миллион гривен и более подало 12 374 человека. Поэтому их количество за год выросло на 2 863 человека.

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Эти миллионеры должны уплатить 2 756 миллионов гривен налогов в бюджет, а военного сбора – 526,5 миллиона гривен.

Физлица за 2023 год уплатили:

налога на доходы физлиц – 4 539,02 миллиона гривен;

военного сбора – 946,09 миллиона гривен.

Даниил Гетманцев Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен. Значительная часть деклараций – 112 тысяч была подана в связи с использованием права на налоговую скидку. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета составляет 444,08 миллиона гривен.

Поэтому за прошлый год граждане подали 266 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах.

В январе налогоплательщики обеспечили поступление в сводный государственный бюджет 96 миллиардов гривен налогов. Это на 7,3 миллиарда гривен чем ожидал Минфин.