"Цена в Директ" больше не сработает: продавцов в соцсетях будут штрафовать налоговые органы

Государственная налоговая служба усиливает контроль за незарегистрированным бизнесом и продажами без кассовых аппаратов/программных кассовых систем. Часть из них "скрывается" в социальных сетях.

Что ждет продавцов, работающих в тени

ГПСУ будет анализировать информацию, в частности, в TikTok, инстаграме, Telegram, Viber и WhatsApp, чтобы выявлять теневые схемы ведения бизнеса, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Речь идет о поиске аномалий в работе зарегистрированного бизнеса, который должен использовать РРО/ПРРО. Также внимание будет уделяться продавцам товаров и услуг, которые работают через интернет и социальные сети, но вообще не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков.

Сначала с продавцами могут проводить разъяснительную работу. Если нарушения подтвердятся, бизнес будут штрафовать и требовать легализации деятельности.

Меры по выявлению теневого бизнеса предусмотрены решением парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о детенизации экономики. В августе ГПСУ сообщила Комитету о выполнении соответствующих поручений.

Кто должен использовать РРО или ПРРО

РРО и ПРРО используются для регистрации расчетных операций при продаже товаров или оказании услуг.

В 2026 году ФЛП 2, 3 и 4 групп единого налога, а также все ФЛП на общей системе, осуществляющие расчетные операции, должны применять РРО или ПРРО. Это касается, в частности, расчетов наличными, банковскими картами и через платежные системы.

Напомним, что существуют отдельные категории предпринимателей, которые могут работать без РРО. Законодательство предусматривает отдельные исключения для сельской местности:

ФЛП, работающие по единому налогу, имеют право не использовать РРО или ПРРО при розничной торговле на территории села или поселка, если продают товары, не относящиеся к подакцизным.

В таком случае разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.

Это означает, что в таком случае предприниматель может официально работать без кассового аппарата.