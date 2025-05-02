11 тысяч украинцев под прицелом Налоговой из-за частых переводов

С марта Государственная налоговая служба Украины активизировала мониторинг за денежными переводами на банковские счета граждан, которые занимаются онлайн-торговлей.

Кто под прицелом налоговой

Так, в период с 1 по 20 марта налоговики зафиксировали почти 1,4 миллиона транзакций на сумму 1,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Опендатабот.

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Особое внимание привлекли 11 тысяч украинцев, которые получили более 50 переводов. Средний размер таких переводов – 1142 гривны. В отдельных случаях количество транзакций на одного человека достигало несколько сотен.

Как осуществляется мониторинг

Благодаря новому инструменту – доступа к Системе учета данных РРО налоговая может выявлять лиц, которые систематически получают средства, не будучи зарегистрированными как ФЛП или не используя кассовую технику.

Несмотря на активное наблюдение, пока что никаких штрафов не применяли, но риски для таких продавцов значительные. Таких лиц могут оштрафовать на сумму до 85 тысяч гривен с конфискацией, а также до 200% стоимости реализованных товаров/услуг в случае нарушения правил учета.

Кого касаются ограничения

Мониторинг охватывает как физлиц, которые регулярно продают через соцсети или маркетплейсы, так и зарегистрированных предпринимателей, которые не имеют кассового аппарата, хотя обязаны его использовать.

В то же время разовые продажи личных вещей, в частности через OLX, в зону риска не входят