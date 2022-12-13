У Зеленского назвали условия, при которых правительство готово вернуться к налоговой реформе "10-10-10"
Источник:Forbes
В Офисе президента рассказали, что готовы вернуться к налоговой реформе "10-10-10". Более того, она будет частью переговоров Украины с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования (EFF).
Как равновесную, авторы законопроекта рассматривают вариант повышения ряда налогов, более жесткую ответственность бизнеса за уклонение от налогообложения и реформу Налоговой службы.
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Условия проведения налоговой реформы "10-10-10"
Ключевым условием проведения реформы инициаторы "10-10-10" видят в полной ликвидации всех льгот и дифференцированных ставок, повышения ряда налогов.
Среди компенсаторов, рассматривающих в ОП, – введение прогрессивной ставки на ренту на добычу полезных ископаемых (руда, газ, нефть, уголь), более высокие акцизы на горючее и алкоголь, а также налоги на загрязнение, в частности металлургическую пыль.
- Дополнительное налогообложение экспорта сырья
Также инициаторы реформы не исключают введения дополнительного обложения экспорта сырья (например, руды, зерна или древесины), на что приходится 73% всего украинского экспорта.
- Ответственность за нарушение налогового законодательства для бизнеса
Вырастет и ответственность за нарушение налогового законодательства для бизнеса, отмечает собеседник в ОП на правах анонимности. Следовательно, Налоговая служба получит доступ к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
- Налог на добавленную стоимость (НДС)
А предпринимателям будут гарантировать своевременное возмещение НДС и отсутствие проблем с налоговой.
Налог на добавленную стоимость будет распределяться на две части: одна будет идти в спецфонд, из которого будет возмещаться НДС, а другая в бюджет,
– рассказывает нардеп Марьян Заблоцкий, участвующий в разработке проекта.