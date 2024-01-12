Другая сторона медали: почему новая система налогообложения для Украины вызывает резонанс

Мнения по изменению налогообложения в Украине, прописанные в стратегии доходов на ближайшие 5 лет, отличаются. Следовательно, польская модель налогообложения пока не подходит Украине, потому что не соответствует нынешним реалиям.

Польская модель невозможна в Украине пока

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Гетман раскритиковал возможные изменения налогов в Украине. Речь идет о переходе на польскую упрощенную систему налогообложения.

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что по словам заместителя министра финансов Светланы Воробей , которыми она поделилась на мероприятии Центра экономической стратегии, Минфин уже рассматривает реформу упрощенной системы налогообложения на основе налогообложения малого и среднего бизнеса Польши.

Но, как говорит эксперт Гетман, к счастью, это лишь стратегия. В Украине, по его словам, она обычно выполняется на 30 – 40%.

Олег Гетман Координатор экономических групп Экономической экспертной платформы Мы как эксперты, как аналитический центр надеемся, что эти ужасные пункты об "упрощенке", об открытии банковской тайны, а также ряд других ужасных пунктов, так и останутся на бумаге в стратегии и никогда не будут реализованы.

Чем украинская система лучше польской

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Гетман объясняет, что нынешняя украинская система налогообложения лучше для предпринимателей.

Она прежде всего предусматривает то, что действительно соответствует реалиям. Кроме того, она нравится предпринимателям и поэтому она реально постоянно растет, дает старт для нового бизнеса,

– говорит он.

По мнению Гетмана, основными преимуществами украинской "упрощенки" является полное отсутствие товарного учета и безумного бухгалтерского учета.

Кроме того, для 1 группы ФЛП отсутствует РРО (расчетный регистратор операций), а также есть умеренные ставки. Для 3 группы ФЛП 5% единого налога, а для 1 и 3 групп – фиксированный единый налог.

Что предусматривает польская "упрощенка"

Экономист рассказывает о дифференцированных ставках от примерно 3% до 17% в зависимости от вида деятельности. Таким образом, инновационные отрасли, такие как IT, R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и т.д., будут платить налоги по высоким ставкам: 15 – 18%.

Это абсолютно неадекватно, это не соответствует нашим реалиям. В Украине, по сравнению с Польшей или Чехией, отсутствуют определенные преимущества. Это верховенство права, защита прав собственности, качественные государственные услуги, дешевое кредитование по несколько процентов в год. То есть у нас вообще отсутствуют какие-либо преимущества и единственное, что у нас есть – это немного ниже ставки налогов,

– говорит Олег Гетман.

Кроме того, экономист добавляет, что изменения по налогообложению возможны только тогда, когда Украина по качеству развития институтов не будет уступать другим европейским странам.

Налоги украинцев

Когда Украина будет хоть немного похожа на самые слабые страны Европы, такие как Чехия, Словакия, или даже Польша, которая по уровню развития намного выше, именно тогда можно будет говорить об изменениях.

С 1 января минимальная зарплата в Украине выросла до 7 100 гривен, а с 1 апреля вырастет снова – до 8 000 гривен. Следовательно, размеры Единого социального взноса (ЕСВ), привязанного к минимальной зарплате и уплачиваемого ФЛП на упрощенной системе, кроме того, ставки единого налога, с 1 января изменились тоже:

1 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривны ежемесячно, ЕП – 302,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года);

– ЕСВ составляет 1 562 гривны ежемесячно, ЕП – 302,80 гривны (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года); 2 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривны, ЕП – 1420 гривен (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года);

– ЕСВ составляет 1 562 гривны, ЕП – 1420 гривен (20% минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года); 3 группа ФЛП – ЕСВ составляет 1 562 гривен, а ЕП – ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

ЕСВ составляет 22% от этого показателя.