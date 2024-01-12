Польська модель неможлива в Україні поки

Під час розмови з 24 Каналом економіст Олег Гетман розкритикував можливі зміни щодо податків в Україні. Йдеться про перехід на польську спрощену систему оподаткування.

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Нагадуємо, що за словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, з якими вона поділилася на заході Центру економічної стратегії, Мінфін вже розглядає реформу спрощеної системи оподаткування на основі оподаткування малого та середнього бізнесу Польщі.

Але як каже експерт Гетман, на щастя, це лише стратегія. В Україні, за його словами, вона виконується зазвичай на 30 – 40%.

Олег Гетман Координатор економічних груп Економічної експертної платформи Ми як експерти, як аналітичний центр сподіваємося, що ці жахливі пункти про "спрощенку", про відкриття банківської таємниці, а також низка інших жахливих пунктів, так і залишаться на папері в стратегії й ніколи не будуть реалізовані.

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Чим українська система краща за польську

Гетман пояснює, що теперішня українська система оподаткування краща для підприємців.

Вона насамперед передбачає те, що дійсно відповідає реаліям. Крім того, вона подобається підприємцям і через це вона реально постійно зростає, дає старт для нового бізнесу,

– каже він.

На думку Гетмана, основними перевагами української "спрощенки" є повна відсутність товарного обліку та шаленого бухгалтерського обліку.

Крім того, для 1 групи ФОП відсутній РРО (розрахунковий реєстратор операцій), а також є помірковані ставки. Натомість для 3 групи ФОП 5% єдиного податку, а для 1 та 3 груп – фіксований єдиний податок.

Що передбачає польська "спрощенка"

Економіст розповідає про диференційовані ставки від приблизно 3% до 17% залежно від виду діяльності. Таким чином, інноваційні галузі, як-от IT, R&D (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи) тощо, будуть платити податки за високими ставками: 15 – 18%.

Це абсолютно неадекватно, це не відповідає нашим реаліям. Чому? В Україні, порівнянні з Польщею чи Чехією, відсутні певні переваги. Це верховенство права, захист прав власності, якісні державні послуги, дешеве кредитування по кілька відсотків на рік. Тобто в нас взагалі відсутні будь-які переваги і єдине, що у нас є – це трохи нижчі ставки податків,

– каже Олег Гетман.

Крім того, економіст додає, що зміни щодо оподаткування можливі лише тоді, коли Україна за якістю розвитку інституцій не буде поступатися іншим європейським країнам.

Зауважте! Коли Україна буде хоча б трішки схожа на найслабші країни Європи, як-от Чехія, Словаччина, або ж навіть Польща, яка по рівню розвитку набагато вища, саме тоді можна буде говорити про зміни.

Податки українців

З 1 січня мінімальна зарплата в Україні виросла до 7 100 гривень, а з 1 квітня зросте знову – до 8 000 гривень. Відтак розміри Єдиного соціального внеску (ЄСВ), який прив'язаний до мінімальної зарплати та який сплачують ФОПи на спрощеній системі, крім того, ставки єдиного податку, з 1 січня змінилися теж:

Зверніть увагу! ЄСВ становить 22% від цього показника.