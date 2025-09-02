После введения моратория только за август количество фактических проверок сократилось почти на треть. Однако это с сохранением качества их результативности.

Что изменилось в проверках налоговой?

В частности, в июле провели чуть более 3,6 тысяч фактических проверок, сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющую обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Лесю Карнаух.

В августе их количество уменьшилось более, чем на треть – до 2,3 тысяч. Об этом свидетельствуют оперативные данные.

Меняем философию проведения проверок. Потому что мораторий – это не о полном запрете, а ограничения. Активно применяем риск-ориентированный подход,

– написала Леся Карнаух в Facebook.

Она подчеркнула: если бизнес работает честно, то государство должно это уважать. Кроме того, правительство должно не создавать лишнего давления.

Поэтому проверки проводят только там, где действительно есть наибольшие риски и высокая вероятность нарушений. Более того, проверки также не отменены для тех субъектов, которые занимаются оборотом подакцизных товаров.

Определили около 80 рисков,

– добавила Карнаух в заметке.

Она подчеркнула, что налоговая – это не карательный орган, а партнер для бизнеса. И главное в этом вопросе: если нет оснований, то нет и проверки.

Леся Карнаух написала, что может не беспокоиться тот, кто:

работает честно; открыто; не создает высоких рисков.

Что известно о проверках?