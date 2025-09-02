Зміна філософії: у серпні податкова скоротила кількість перевірок
- У серпні кількість фактичних перевірок Державної податкової служби скоротилася на третину порівняно з липнем, до 2,3 тисячі.
- Податкова застосовує ризик-орієнтований підхід, перевірки проводять лише там, де є високі ризики порушень.
Після запровадження мораторію тільки за серпень кількість фактичних перевірок скоротилась майже на третину. Однак це зі збереженням якості їх результативності.
Що змінилось у перевірках податкової?
Зокрема у липні провели трохи понад 3,6 тисячі фактичних перевірок, повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючу обов'язки голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.
Читайте також З "білого списку" бізнесу виключили понад 3 200 компаній – чи чекають їх податкові перевірки
У серпні їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі. Про це свідчать оперативні дані.
Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід,
– написала Леся Карнаух у Facebook.
Вона наголосила: якщо бізнес працює чесно, то держава має це поважати. Крім того, уряд повинен не створювати зайвого тиску.
Тому перевірки проводять лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Ба більше, перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів.
Визначили близько 80 ризиків,
– додала Карнаух у дописі.
Вона підкреслила, що податкова – це не каральний орган, а партнер для бізнесу. І головне у цьому питання: якщо немає підстав, то немає і перевірки.
Леся Карнаух написала, що може не перейматися той, хто:
- працює чесно;
- відкрито;
- не створює високих ризиків.
Зауважте! Леся Карнаух написала, що той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Згідно з її слів, це і є довіра та партнерство між державою та владою.
Що відомо про перевірки?
- Леся Карнаух вже раніше говорила, що рішення РНБО щодо мораторію на перевірки бізнесу не означає повну зупинку податкового контролю.
- Водночас масового повернення інспекторів у бізнес не буде, але перевірки за чіткими критеріями ризику можливі.