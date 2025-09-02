Що змінилось у перевірках податкової?

Зокрема у липні провели трохи понад 3,6 тисячі фактичних перевірок, повідомляє 24 Канал з посиланням на виконуючу обов'язки голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.

Читайте також З "білого списку" бізнесу виключили понад 3 200 компаній – чи чекають їх податкові перевірки

У серпні їх кількість зменшилася більше, ніж на третину – до 2,3 тисячі. Про це свідчать оперативні дані.

Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід,

– написала Леся Карнаух у Facebook.

Вона наголосила: якщо бізнес працює чесно, то держава має це поважати. Крім того, уряд повинен не створювати зайвого тиску.

Тому перевірки проводять лише там, де дійсно є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Ба більше, перевірки також не скасовані для тих субʼєктів, які займаються обігом підакцизних товарів.

Визначили близько 80 ризиків,

– додала Карнаух у дописі.

Вона підкреслила, що податкова – це не каральний орган, а партнер для бізнесу. І головне у цьому питання: якщо немає підстав, то немає і перевірки.

Леся Карнаух написала, що може не перейматися той, хто:

працює чесно; відкрито; не створює високих ризиків.

Зауважте! Леся Карнаух написала, що той, хто працює чесно, відкрито, не створює високих ризиків, може не перейматися. Згідно з її слів, це і є довіра та партнерство між державою та владою.

Що відомо про перевірки?