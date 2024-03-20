Налоговик помогла бизнесмену уклониться от уплаты налогов на несколько миллионов

В Кировоградской области налоговик помогла бизнесмену уклониться от уплаты более 3 миллионов гривен налогов. В ГБР рассказали, что экс-чиновницу налоговой инспекции будут судить.

Налоговик помогла бизнесмену уклониться от уплаты налогов

По данным следствия, чиновница совмещала служебные полномочия с тем, что неофициально вела бухгалтерию для местного предпринимателя, который занимался строительством дорог и автострад.

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В ГБР рассказали, что бизнесмен подал заявление в налоговую о применении упрощенной системы налогообложения.

Фигурантка знала о реальных доходах предпринимателя, что в разы превышали допустимый объем доходов, предусмотренных упрощенной системой, однако удовлетворила его заявление.

Какой срок грозит экс-посадовице

С помощью "услуги" чиновницы предприниматель смог сэкономить почти 3,4 миллиона гривен, которые недополучило государство.

Фигурантка обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением – часть вторая статьи 364 Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству наложен арест на имущество эксподаткивицы: 2 дома, 4 земельных участка и два автомобиля стоимостью почти 4 миллиона гривен,

– отметили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура.