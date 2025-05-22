Сливали России: налоговиков поймали на продаже секретных данных
- Двое работников Государственной налоговой службы передавали закрытые данные на российский хакерский форум.
- Фигуранты задержаны, им грозит до 6 лет лишения свободы.
Двое работников Государственной налоговой службы сливали закрытую информацию из внутренних баз данных ГНС на российский хакерский форум.
Как работала схема
Работники имели доступ к конфиденциальным сведениям о доходах физических и юридических лиц, информацию о банковских счетах и финансовых транзакциях, сообщил глава налоговой Руслан Кравченко, передает 24 Канал.
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Эти данные регулярно передавались третьему лицу – посреднику, который продавал их в даркнете на форумах, связанных с Россией. Также он искал новых клиентов.
Одна "партия" данных стоила от 100 до 300 долларов. Расчет осуществлялся исключительно в криптовалюте.
Всех фигурантов схемы задержали. Им грозит до 6 лет лишения свободы, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.
Очищение ГНС
Кравченко отметил, что в ведомстве продолжается системное очищение от злоупотреблений и измены.
"Курс на очищение будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко", – добавил Кравченко.
Важно. Такие утечки ставят под угрозу не только финансовую безопасность граждан и компаний, но и информационную безопасность государства в целом, ведь эти данные могут быть использованы спецслужбами страны-агрессора или криминальными структурами.