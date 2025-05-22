Як працювала схема

Працівники мали доступ до конфіденційних відомостей про доходи фізичних і юридичних осіб, інформацію про банківські рахунки та фінансові транзакції, повідомив голова податкової Руслан Кравченко, передає 24 Канал.

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Ці дані регулярно передавалися третій особі – посереднику, який продавав їх у даркнеті на форумах, пов'язаних з Росією. Також він шукав нових клієнтів.

Одна "партія" даних коштувала від 100 до 300 доларів. Розрахунок здійснювався виключно в криптовалюті.

Усіх фігурантів схеми затримали. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати державні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до 3 років.

Очищення ДПС

Кравченко наголосив, що у відомстві продовжується системне очищення від зловживань і зради.

"Курс на очищення буде лише посилюватися. Кожен, хто захоче порушити закон, повинен чітко розуміти, що покарання невідворотнє. Діятимемо жорстко", – додав Кравченко.

Важливо. Такі витоки ставлять під загрозу не лише фінансову безпеку громадян та компаній, а й інформаційну безпеку держави загалом, адже ці дані можуть бути використані спецслужбами країни-агресора чи кримінальними структурами.