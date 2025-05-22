Как работала схема

Работники имели доступ к конфиденциальным сведениям о доходах физических и юридических лиц, информацию о банковских счетах и финансовых транзакциях, сообщил глава налоговой Руслан Кравченко, передает 24 Канал.

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Эти данные регулярно передавались третьему лицу – посреднику, который продавал их в даркнете на форумах, связанных с Россией. Также он искал новых клиентов.

Одна "партия" данных стоила от 100 до 300 долларов. Расчет осуществлялся исключительно в криптовалюте.

Всех фигурантов схемы задержали. Им грозит до 6 лет лишения свободы, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.

Очищение ГНС

Кравченко отметил, что в ведомстве продолжается системное очищение от злоупотреблений и измены.

"Курс на очищение будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко", – добавил Кравченко.

Важно. Такие утечки ставят под угрозу не только финансовую безопасность граждан и компаний, но и информационную безопасность государства в целом, ведь эти данные могут быть использованы спецслужбами страны-агрессора или криминальными структурами.