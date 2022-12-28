Налоговая планирует провести более 4 тысяч проверок в следующем году: чего ждать предпринимателям

Государственная налоговая служба опубликовала график проведения документальных проверок на 2023 год. Всего налоговики намерены провести 4 012 плановых проверок налогоплательщиков.

Сервис YouControl проанализировал документы, опубликованные ведомством. Кого будут касаться проверки и какой будет их интенсивность в течение 2023 года, передает Бизнес 24.

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Плановые налоговые проверки в 2023 году

Как отмечают в YouControl, из всего количества на юридических лиц приходится в общей сложности 2 551 плановая проверка в течение следующего года. Это, к слову, вдвое меньше, чем было запланировано налоговой на 2022 год, – тогда их количество достигало 5 053.

Кроме того, ведомство заинтересовала деятельность 1 461 ФЛП, – такое количество запланированных на следующий год проверок физических лиц-предпринимателей на 14% меньше против 2022 года.

В то же время, как подчеркивают в YouControl, уменьшение количества проверок в следующем году совсем не означает снижения регуляторного давления на бизнес, ведь это примерно тот же уровень, если учитывать временно оккупированные за время полномасштабной войны территории Украины.

Интенсивность проверок

В течение 2023 года ГНС ежемесячно в среднем намерена проверять от 200 до 300 юридических лиц. При этом, на первый месяц нового года – январь, – проверок вообще не запланировано, а в феврале их состоится только 3. Однако, с весны интенсивность возрастет: в марте запланировано уже 205 проверок, а больше всего их состоится в сентябре – 315.

При этом, плановые налоговые проверки в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует прорабатывать не менее 100 ФЛП. Интенсивнее всего физических лиц-предпринимателей будут проверять в сентябре и октябре – 164 и 162 проверки соответственно. Наименее интенсивными будут март и апрель – 102 и 110 проверок соответственно.

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География

С точки зрения регионального распределения, самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в столице – 505, что составляет 21,6% от общего количества. Также будут активно проверять бизнес в Днепропетровской (192 проверки), Харьковской (186), Киевской (156) и Львовской (153) областях.

Среди ФЛП география несколько отличается – больше всего предпринимателей налоговая планирует проверить в Харьковской области, – 112 проверок, или 7,7% от общего количества. Далее следуют Киевщина (106), Виннитчина (99) и Одесщина (92). Отдельно на столицу приходится всего 90 плановых проверок ФЛП.

Кого будут проверять больше всего

По данным YouControl, больше всего проверок налоговая запланировала в отношении предприятий агросектора, строительства, а также неспециализированной оптовой торговли. Заинтересованы налоговики и в контроле оптовой торговли топливом, грузовым автотранспортом, древесиной и строительными материалами.

К слову, напомним, что в 2022 году власти ввели мораторий на осуществление налоговых проверок бизнеса после полномасштабного вторжения России. Однако, за Меморандумом с МВФ, правительство будет работать над восстановлением довоенного состояния налогового администрирования и политики. Это, в частности, предполагает возобновление плановых проверок бизнеса со стороны ГНС с 2023 года.