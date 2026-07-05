Противник нанес удар по сортировочному терминалу "Новой почты" в Чернигове

5 июля российские войска обстреляли северную часть Чернигова, в частности гражданскую инфраструктуру. Под обстрелом оказался объект компании "Новая почта".

Об ударе сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

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Что известно об атаке на "Новую почту" в Чернигове?

Удар произошел около 16:20. В компании отметили, что сортировочный терминал был разрушен.

К счастью, обошлось без погибших и раненых. В настоящее время устанавливаются последствия попадания и нанесенный ущерб. При этом "Новая почта" задействовала резервные логистические схемы. Таким образом, доставка отправлений осуществляется по графику.

В компании также напомнили, что актуальную информацию об отправлениях можно получить на официальном сайте и в мобильном приложении.

Напомним, в четверг, 2 июля, российские войска провели атаку на Запорожье, нанеся удар по логистической инфраструктуре "Новой почты". По данным главы ОГА Ивана Федорова, попадание пришлось на терминал компании. Над районом после атаки поднялся густой дым, а повреждения подтвердили в областной администрации.

Во время еще одной атаки на Запорожье было разрушено 7-е отделение "Новой почты". На место сразу прибыли спасатели, полиция и медики. Во время обстрела погиб 50-летний сотрудник компании Валерий Гафикин, который работал водителем.

Ранее, в ночь на 15 июня, российские войска совершили массированную ракетную атаку по Украине, в результате которой был полностью уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве. По словам генерального директора компании Евгения Тафийчука, это был уникальный автоматизированный сортировочный центр – первый в Украине, оборудованный современными системами сортировки от Vanderlande.