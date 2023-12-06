На Кипр прибыли агенты ФБР, чтобы расследовать нарушение санкций российскими олигархами

Агенты ФБР, которым поручено расследовать нарушения санкций, были направлены на Кипр, поскольку сеть посредников, помогавших скрывать свое состояние, расширяется. Команда расследователей состоит из 24 человек.

Причина приезда

Американские следователи будут исследовать, как местные юристы и бухгалтеры помогли защитить бизнесменов, связанных с Россией, от санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину

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Внимание к финансовому сектору Кипра усилилось после того, как Международный консорциум журналистов обнародовал результаты расследования нарушения санкций. Расследование показало, что страна скрывала миллионные активы российских олигархов.

В этих документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и, по крайней мере, 71 клиент, являвшийся объектом санкций с февраля 2022 года.

Представитель правительства Кипра Яннис Антониу, пояснил, что как только проблемы с допуском безопасности будут решены, агенты начнут работать. Они должны передать опыт кипрским инспекторам.

Что будет расследовать ФБР

Кипрские власти, вероятно, будут нуждаться в помощи по делу Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, пытавшегося передать 1 миллиард фунтов стерлингов в акциях туристической компании TUI в день, когда против него ввели санкции.

Транзакция была обнаружена в результате крупнейшей в истории утечки финансовых данных из Кипра — кэша из 3,6 миллиона файлов из архивов ключевых оффшорных поставщиков услуг на острове.

Это серьезное дело, и нам нужно его разобраться. Кипрские власти расследуют это с мая, но есть вопросы, на которые нужно ответить,

- сказал Антониу.

Помогала Мордашову бухгалтерская фирма PwC Cyprus, которая в марте 2022 года, внедрила политику, выходящую за рамки требований законодательства по применению всех санкций, введенных основными странами в сети PwC, независимо от страны происхождения.

При этом окружение российского олигарха отрицает любые обвинения в его сторону.

Ни разу за его долгую карьеру господин Мордашов или какая-либо из компаний, которыми он руководит, не нарушали никаких законов, будь то в Европе, России или любой другой юрисдикции. Что касается санкций против г-на Мордашова и его компаний — они абсолютно необоснованны и несправедливы, противоречат нормам международного права, не говоря уже о здравом смысле,

– заявил секретарь Мордашова.

Тем временем правительство Кипра поручило местным банкам прекратить все операции с российским рублем. Кроме того, в кипрских юридических компаниях начались проверки из-за того, что злоупотребляют процедурой ускоренной регистрации бизнеса для россиян.