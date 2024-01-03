Одна из ключевых экспортных отраслей: доходы ИТ-сферы Украины упали – насколько все критично

ИТ-сектор прогнозировано показал спад доходов по итогам года. После рекордных показателей сохранить положительную динамику не удалось.

Снижение экспорта ИТ-услуг

Ранее аналитики предполагали, что в 2023 году экспорт ИТ-услуг составит примерно 6,7 – 7,1 миллиарда долларов. То есть по сравнению с 2022 годом показатель должен был снизиться на 2,3 – 7,7%.

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В реальности все оказалось примерно таким, как ожидалось. В январе-ноябре общий показатель экспорта ИТ-услуг составил 6,1 миллиарда долларов. Это на 7,3% или на 482 миллиона меньше, чем за аналогичный показатель в прошлом году.

В ноябре украинский ИТ-сектор экспортировал услуг на 564 миллиона долларов. Это на 35 и 43 миллиона долларов больше, чем в сентябре и октябре соответственно. То есть в последние месяцы года происходил определенный рост отрасли.

Падение экспорта ИТ-услуг далеко от критического / Фото Unsplash

По сравнению с прошлым годом ноябрь-2023 показал на 16 миллионов более низкий результат, что является не столь уж большим падением. Следовательно, определенное "проседание" экспорта ИТ-услуг произошло, но говорить о критическом падении будет некстати.

Отметим, что ИТ-сфера составляет почти половину экспортных услуг, а 2022 год удалось закрыть с рекордным показателем за время независимости – 7,34 миллиарда долларов.