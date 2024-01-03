Зниження експорту ІТ-послуг

Раніше аналітики припускали, що у 2023 році експорт ІТ-послуг становитиме приблизно 6,7 – 7,1 мільярда доларів. Тобто у порівнянні з 2022 роком показник повинен був знизитися на 2,3 – 7,7%.

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В реальності все виявилося приблизно таким, як очікувалося. У січні – листопаді загальний показник експорту ІТ-послуг склав 6,1 мільярда доларів. Це на 7,3% або на 482 мільйони менше, аніж за аналогічний показник минулого року.

У листопаді український ІТ-сектор експортував послуг на 564 мільйони доларів. Це на 35 та 43 мільйони доларів більше, аніж у вересні та жовтні відповідно. Тобто впродовж останніх місяців року відбувалося певне зростання галузі.

Падіння експорту ІТ-послуг далеке від критичного / Фото Unsplash

У порівняні з минулим роком листопад-2023 показав на 16 мільйонів нижчий результат, що є не таким вже й великим падінням. Відтак, певне "просідання" експорту ІТ-послуг відбулося, але говорити про критичне падіння буде недоречно.

Зазначимо, що ІТ-сфера становить майже половину експортних послуг, а 2022 рік вдалося закрити із рекордним показником за часи незалежності – 7,34 мільярда доларів.