Новая программа МВФ – новые правила для ФОПов: что будет со скандальным налогом

МВФ утвердил для Украины новую программу финансирования, в которой затронули скандальный вопрос НДС для ФЛП. Из-за неодобрения бизнеса и власти некоторые условия изменили, однако ФОПов в любом случае ждет уплата этого налога.

Какие условия МВФ ставит по НДС для ФЛП?

До конца марта этого года Украина должна принять пакет налоговых мер на 2026 – 2027 годы, пишет Forbes.

В частности, планируют отменить льготы по НДС для упрощенцев. С 1 января 2027 года предприниматели на упрощенной системе, у которых годовой оборот превышает установленный лимит, должны будут обязательно регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость.

Мы отменим возможности злоупотребления системой упрощенного налогообложения (ST) с целью уклонения от уплаты налогов. Порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен,

– говорится в меморандуме, поданном украинской стороной.

Какие потери для ФЛП из-за введения НДС?

К слову, ранее МВФ требовал уплату НДС от ФЛП, чей доход превышает 1 миллион гривен. Бизнес раскритиковал такое предложение Минфина. Предприниматели считают, что внедрение налогообложения ФЛП создает дополнительную нагрузку:

возникает необходимость нанимать бухгалтера, потребность в администрировании и отчетности;

риски штрафов в будущем;

кассовые разрывы, что в конечном итоге будет влиять на цену для потребителя.

По расчетам Минфина это должно принести в бюджет дополнительных 40 миллиардов гривен гривен, рассказала нардеп Нина Южанина.

По ее словам, если бы действовали предыдущие правила с лимитом в 1 миллион гривен, то 628 тысяч предпринимателей в Украине вынуждены были бы платить НДС. На одного ФЛП это более 60 тысяч гривен дополнительно в год (по данным 2024 года).

На самом деле это очень заниженные расчеты, поскольку НДС может составить 20% с оборота, если ФЛП не получит зарегистрированных налоговых накладных от своих поставщиков. И тогда сумма уплаты НДС на одного ФЛП составит от 220 тысяч до 740 тысяч гривен в год (это 20% со среднего оборота),

– рассказала нардеп.

Что известно о новой программе МВФ?