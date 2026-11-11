Для ФЛП упростили правила уплаты НДС: что изменится

Верховная Рада приняла закон № 16037-д, который предусматривает изменения в порядке администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Среди нововведений – возможность для ФЛП самостоятельно выбирать период отчетности, автоматическое заполнение налоговых документов и повышение порога для проведения налоговых проверок.

Какие налоговые изменения предусматривает закон

Документ призван упростить выполнение налоговых обязательств как для предпринимателей, так и для компаний. За закон проголосовали 273 народных депутата, сообщает Верховная Рада.

В частности, он предусматривает несколько важных нововведений.

1. ФЛП смогут выбирать период отчетности по НДС

Физические лица-предприниматели, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, получат право самостоятельно определять период подачи отчетности. На выбор будет два варианта:

ежемесячная отчетность;

квартальная отчетность.

2. Налоговые документы будут автоматически заполняться в электронном кабинете

Закон предусматривает расширение возможностей электронного кабинета налогоплательщика. В нем планируется внедрить предварительное автоматическое заполнение:

налоговой отчетности;

налоговых накладных.

Для этого будет использоваться информация, которая уже имеется в информационных системах налоговых органов. Ожидается, что нововведение сократит количество операций, которые плательщикам приходится выполнять вручную, и упростит подготовку документов.

3. Сводные налоговые накладные можно будет составлять раз в месяц

Плательщики НДС смогут составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца. Это касается операций по поставке товаров или услуг покупателям, не зарегистрированным в качестве плательщиков НДС, а также случаев получения от них предоплаты.

Такой подход должен упростить оформление документов по соответствующим операциям.

4. Упростят перенос отрицательного значения НДС при реорганизации

Еще одно изменение касается преобразования налогоплательщика. Закон предусматривает упрощение процедуры переноса отрицательного значения НДС.

Если налогоплательщика своевременно перерегистрируют, документальную проверку для такого переноса предлагается не проводить.

5. Изменят механизм уплаты налоговых обязательств после проверок

Отдельный раздел документа касается временного механизма стимулирования добровольной уплаты налоговых обязательств, начисленных по результатам документальных проверок во время военного положения.

Закон предусматривает совершенствование этого механизма, чтобы побудить плательщиков добровольно уплачивать установленные налоговые суммы.

Что изменится в отношении налоговых проверок

Отдельно закон предусматривает повышение порога для налоговых проверок – со 100 тысяч до 1 миллиона гривен. Это одно из ключевых изменений документа, которое должно повлиять на подход к контролю за налогоплательщиками.

Правительство также работает над реформированием упрощенной системы налогообложения, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет. Среди возможных нововведений ранее рассматривался введение НДС для ФЛП с 2028 года.

В сентябре стало известно, что Украина договорилась с международными донорами о предельном годовом обороте, после превышения которого предприниматель должен регистрироваться в качестве плательщика НДС. Порог планируется установить на максимально допустимом уровне, предусмотренном в Европейском Союзе. Это 85 тысяч евро – годовой оборот, при превышении которого может возникать обязанность регистрации в качестве плательщика НДС.

В то же время отдельные государства устанавливают более низкие лимиты: в некоторых странах он составляет 45 тысяч или даже 25 тысяч евро. Есть и государства, где обязанность уплачивать НДС может возникать фактически с первого оборота.