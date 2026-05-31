Не такая уж и мелочь: некоторые ФЛП рискуют потерять "упрощенку" из-за документов

Работа через ФЛП для юристов и адвокатов имеет свои налоговые нюансы. Некоторые ошибки, как неправильные КВЭДы или некорректные платежи, могут привести к потере упрощенной системы налогообложения.

Адвокатская деятельность или ФЛП: как правильно?

Адвокатская практика и работа ФЛП с юридическими или консультационными услугами – это разные форматы деятельности, для которых действуют разные налоговые правила, пишет "Судебно-юридическая газета".

Именно поэтому документы, счета и назначения платежей должны соответствовать тому статусу, в котором человек реально получает доход.

Адвокат в рамках независимой профессиональной деятельности не может работать на едином налоге. Зато ФЛП, который предоставляет юридические или консультационные услуги бизнесу, может быть на третьей группе. При этом в актах и платежах не должно быть формулировок, которые прямо указывают на адвокатскую деятельность.

Для адвокатской практики действуют:

18% НДФЛ;

5% военного сбора;

отдельный ЕСВ.

А вот у ФЛП на едином налоге проблемы могут возникнуть, если:

Доходы не соответствуют КВЭДам Деятельность фактически похожа на адвокатскую практику Неправильно оформлены платежи или документы

В такой ситуации можно потерять право на упрощённую систему и перейти на общую.

О КВЭДах и платежах

Также участникам напомнили о важности правильного выбора КВЭДов. В частности, основным для юридических услуг является КВЭД 69.10 – деятельность в сфере права. В то же время отдельные виды деятельности, в частности аудиторская работа или управление предприятиями, не позволяют работать на едином налоге.

Отдельно стоит обратить внимание на правильное оформление платежей. Для ФЛП на едином налоге рекомендуют указывать оплату за юридические или консультационные услуги согласно счету без НДС. А вот формулировок вроде таких лучше избегать:

"зарплата"

"аванс"

"бартер"

"криптовалюта"

Также деньги от клиентов советуют получать именно на счет ФЛП, а не на личную карточку. Чтобы не возникало необходимости в РРО, оплату рекомендуют принимать через реквизиты IBAN, а не переводом на карту.

Что еще нужно знать ФЛП?