Нефтяной гигант SLB прекращает поставки в Россию: ранее НАПК назвало компанию спонсором войны

От россиян отказываются самые верные союзники. Даже миллиардные доходы не затмевают репутационные пятна из-за работы с оккупантами.

Компания SLB – это самый большой в мире гигант по обслуживанию нефтяных месторождений. После 1,5 года полномасштабной войны она наконец-то решилась полностью прекратить работу с россиянами.

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Прекращение работы с россиянами

В своем прессрелизе компания заявила о том, что прекращает поставки товаров и услуг для россиян. Речь идет о всех объектах по всему миру.

SLB пошла на такой шаг на фоне длительного расширения санкций против России.

SLB очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания поддерживает позицию международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине,

– говорится в сообщении.

Эта компания из США играет для россиян ключевую роль, ведь занимает 8% нефтесервисного рынка. Вклад SLB в российскую экономику уже составил 4,5 миллиарда долларов в виде налогов. Штат только этой фирмы в России насчитывает 11,5 тысячи работников, не считая дочерних компаний.

После начала полномасштабного вторжения гигант не ушел из России, а наоборот расширил свои мощности и влияние. Поэтому НАПК внесло SLB в список спонсоров войны.