Компенсация за неиспользованный отпуск: как получить деньги в 2026 году

Иногда украинцы могут получить деньги за неиспользованные отпуск. Однако для этого нужны определенные обстоятельства.

Как получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск?

Полностью заменить отпуск компенсацией без увольнения можно только частично, о еще пишет Главбух.

В то же время продолжительность предоставленного ежегодного (а также дополнительного) отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней. Об этом отметили на сайте Kadroland.

Помните: накопленные дни ежегодного отпуска и соцотпуска на детей не сгорают ни при каких обстоятельствах,

– отметили в материале.

В то же время компенсировать во время работы можно только ежегодный отпуск. В подсчете дней для компенсации учитываются только дни ежегодного основного и дополнительного отпуска.

Обратите внимание! В то же время социальный дополнительный отпуск на детей не компенсируется – только при увольнении.

Что еще следует знать украинцам о компенсации?

Заменить можно только часть ежегодного отпуска. То есть работник должен находиться на отдыхе 24 календарных дня. В то же время остальные дни можно компенсировать. Для компенсации нужно использовать 24 календарных дня ежегодного отпуска за каждый рабочий год. Если у работника есть право только на ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня, то в процессе трудовых отношений у него не возникнет права на компенсацию этого отпуска.

Например, человек имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня за предыдущий рабочий год, а также двадцать четыре календарных дня за текущий рабочий год. Может ли лицо использовать 24 календарных дня ежегодного отпуска, а за остальные получить компенсацию? Нет, ведь речь идет о сочетании дней из разных рабочих лет.

Важно! Компенсация за ежегодный отпуск без увольнения выплачивается по желанию работника, а работодатель не имеет права инициировать такую замену отпуска на деньги.

Что еще следует знать об отпуске в Украине?