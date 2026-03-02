Как получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск?
Полностью заменить отпуск компенсацией без увольнения можно только частично, о еще пишет Главбух.
В то же время продолжительность предоставленного ежегодного (а также дополнительного) отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней. Об этом отметили на сайте Kadroland.
Помните: накопленные дни ежегодного отпуска и соцотпуска на детей не сгорают ни при каких обстоятельствах,
– отметили в материале.
В то же время компенсировать во время работы можно только ежегодный отпуск. В подсчете дней для компенсации учитываются только дни ежегодного основного и дополнительного отпуска.
Обратите внимание! В то же время социальный дополнительный отпуск на детей не компенсируется – только при увольнении.
Что еще следует знать украинцам о компенсации?
- Заменить можно только часть ежегодного отпуска. То есть работник должен находиться на отдыхе 24 календарных дня. В то же время остальные дни можно компенсировать.
- Для компенсации нужно использовать 24 календарных дня ежегодного отпуска за каждый рабочий год.
- Если у работника есть право только на ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня, то в процессе трудовых отношений у него не возникнет права на компенсацию этого отпуска.
Например, человек имеет право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня за предыдущий рабочий год, а также двадцать четыре календарных дня за текущий рабочий год. Может ли лицо использовать 24 календарных дня ежегодного отпуска, а за остальные получить компенсацию? Нет, ведь речь идет о сочетании дней из разных рабочих лет.
Важно! Компенсация за ежегодный отпуск без увольнения выплачивается по желанию работника, а работодатель не имеет права инициировать такую замену отпуска на деньги.
Что еще следует знать об отпуске в Украине?
- Военнослужащие, которые освобождены из плена, будут иметь право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 дней. Такие законодательные изменения приняла Верховная Рада. В частности отпуск предоставляется одним непрерывным периодом и не может быть разделен на части.
- Также правительство приняло проект обновленного Трудового кодекса Украины. Кодекс приближает нас к европейским нормам, гарантируя работникам дополнительные 4 дня отпуска в год.