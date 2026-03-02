Як отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку?
Повністю замінити відпустку компенсацією без звільнення можна тільки частково, про ще пише Головбух.
Водночас тривалість наданої щорічної (а також додаткової) відпусток не повинна бути меншою ніж 24 календарні дні. Про це наголосили на сайті Kadroland.
Пам’ятайте: накопичені дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей не згорають за жодних обставин,
– наголосили у матеріалі.
Водночас компенсувати під час роботи можна тільки щорічну відпустку. У підрахунку днів для компенсації враховуються лише дні щорічної основної та додаткової відпустки.
Зверніть увагу! Водночас соціальна додаткова відпустка на дітей не компенсується – тільки при звільненні.
Що ще слід знати українцям щодо компенсації?
- Замінити можна лише частину щорічної відпустки. Тобто працівник має перебувати на відпочинку 24 календарні дні. Водночас решту днів можна компенсувати.
- Для компенсації потрібно використати 24 календарні дні щорічної відпустки за кожен робочий рік.
- Якщо у працівника є право тільки на щорічну відпустку тривалістю 24 дні, то у процесі трудових відносин у нього не виникне права на компенсацію цієї відпустки.
Наприклад, людина має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні за попередній робочий рік, а також двадцять чотири календарні дні за поточний робочий рік. Чи може особа використати 24 календарні дні щорічної відпустки, а за решту отримати компенсацію? Ні, адже мова йде про поєднання днів з різних робочих років.
Важливо! Компенсація за щорічну відпустку без звільнення виплачується за бажанням працівника, а роботодавець не має права ініціювати таку заміну відпустки на гроші.
Що ще слід знати про відпустку в Україні?
- Військовослужбовці, які звільнені з полону, матимуть право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 90 днів. Такі законодавчі зміни ухвалила Верховна Рада. Зокрема відпустка надається одним безперервним періодом і не може бути поділена на частини.
- Також уряд ухвалив проєкт оновленого Трудового кодексу України. Кодекс наближає нас до європейських норм, гарантуючи працівникам додаткові 4 дні відпустки на рік.