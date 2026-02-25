Роботодавець зобов'язаний виплатити усі належні робітникові кошти за невикористані дні відпустки відповідно до Кодексу законів про працю та закону України "Про відпустки", пише Кадроленд.

Дивіться також Стаж у декреті: чи зараховують роки відпустки по догляду за дитиною для пенсії

Грошову компенсацію мають виплатити за два види відпусток, на які має право працівник:

При цьому до щорічних зараховують кілька різновидів відпусток;

основну;

додаткову за роботу у шкідливих та важких умовах праці;

додаткову за особливий характер роботи (за статтею 8 закону "Про відпустки");

додаткову за стаж в органах місцевого самоврядування;

відпустку за стаж роботи на державній службі тощо.

Тобто працівникові зобов'язані сплатити кошти за всі невикористані дні цих відпусток під час звільнення.

Однак закон "Про відпустки" передбачає, що компенсацію працівникові можуть нарахувати навіть тоді, коли він продовжує працювати на підприємстві, пише 7eminar.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні,

– йдеться в законі. Важливо! Під час звільнення грошову компенсацію за невикористану відпустку працівникові мають сплатити незалежно від причини, з якої він залишає роботу.

Як розраховують грошову компенсацію?

Зазвичай компенсацію за невикористані дні відпустки працівникові нараховують за тими ж правилами, як і оплату самої відпустки. Алгоритм включає кілька кроків:

Визначення кількості невикористаних днів

Спочатку бухгалтер підприємства обчислює кількість днів, що залишилася. За законом, додамо, робітник має право на відпустку не менше 24 календарних днів за відпрацьований рік.

Розрахунок середньоденної зарплати

Такий заробіток обчислюють за останні 12 місяців перед місяцем звільнення людини. Однак це загальне правило, яке стосується лише періодів роботи з 1 січня 2024 року. Якщо у працівника є невикористані дні відпусток за періоди до 31 грудня.2023, тоді діє окреме правило, згідно з Постановою Кабміну №100 від 08.02.1995.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році,

– зазначається в документі.

Нарахування суми компенсації Остаточна сума компенсації розраховується шляхом множення кількості невикористаних днів відпустки та визначеного розміру середньоденної зарплати. Зауважте! Якщо працівник пропрацював менш як рік, середню зарплату обраховують з виплат за фактичний час роботи. Який інструмент допомагає в розрахунках?