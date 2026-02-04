Про це йдеться у тексті відповідного закону на порталі Верховної Ради.

Що відомо про 90 днів відпустки для військовослужбовців?

Згідно з документом, військові, які повернулися з полону, можуть за власним бажанням скористатися додатковою відпусткою зі збереженням грошового забезпечення строком 90 календарних днів.

Відпустка надається одним безперервним періодом і не може бути поділена на частини. При цьому право на неї не залежить від того, чи планує військовослужбовець продовжувати службу, чи має намір звільнитися після її завершення або під час перебування у відпустці.

У законі окремо наголошується, що зазначена гарантія не обмежує можливість звільнення з військової служби відповідно до чинного законодавства. Законодавчі зміни спрямовані на врегулювання правового статусу військовослужбовців, які пережили полон, а також на забезпечення їм умов для фізичного та психологічного відновлення після повернення.

