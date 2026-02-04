Про це йдеться у тексті відповідного закону на порталі Верховної Ради.
Що відомо про 90 днів відпустки для військовослужбовців?
Згідно з документом, військові, які повернулися з полону, можуть за власним бажанням скористатися додатковою відпусткою зі збереженням грошового забезпечення строком 90 календарних днів.
Відпустка надається одним безперервним періодом і не може бути поділена на частини. При цьому право на неї не залежить від того, чи планує військовослужбовець продовжувати службу, чи має намір звільнитися після її завершення або під час перебування у відпустці.
У законі окремо наголошується, що зазначена гарантія не обмежує можливість звільнення з військової служби відповідно до чинного законодавства. Законодавчі зміни спрямовані на врегулювання правового статусу військовослужбовців, які пережили полон, а також на забезпечення їм умов для фізичного та психологічного відновлення після повернення.
Законодавчі зміни мають на меті врегулювати правовий статус військовослужбовців, які перебували в полоні, та гарантувати їм безумовне право на фізичне й психологічне відновлення після повернення. Документ також закріплює за такими військовими можливість звільнення з лав ЗСУ відповідно до чинного законодавства без жодних обмежень, пов’язаних із наданням додаткової відпустки.
Що ще треба знати про мобілізацію військовозобов'язаних в Україні?
Чоловіки 50+ можуть бути мобілізовані на загальних підставах, якщо їх визнають придатними до служби за станом здоров'я та наявністю необхідної військово-облікової спеціальності. Зазвичай, чоловіків цієї вікової категорії спрямовують до підрозділів тилового забезпечення.
Військовозобов'язані повинні повідомляти про зміну особистих даних та місця проживання протягом 7 днів. Невиконання цих вимог може мати правові наслідки згідно з законом.
Цікаво, що у Міноборони пояснили, що мобілізація в Україні є законною та необхідною для підтримки боєздатності та заміни виснажених бійців. Мобілізація регулюється Конституцією, законами України та указами Президента.