Нелегальный бизнес в Украине: какие штрафы предусмотрены законодательством

Украинцам, которые регулярно занимаются предпринимательской деятельностью, важно вести ФЛП и вовремя платить налоги. Также следует официально трудоустраивать своих работников и торговать вещами, имеющими все необходимые документы.

Какие штрафы предусмотрены для ФЛП?

За осуществление хозяйственной деятельности без регистрации или нарушение указанных правил может грозить штраф, о чем в частности говорится на сайте Государственной налоговой службы.

По состоянию на сейчас штраф в размере 340 гривен предусмотрен:

за деятельность без регистрации в качестве ФЛП;

осуществление независимой профессиональной деятельности без постановки на налоговый учет.

Штраф за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования составляет от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Также предусмотрена конфискация изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Штраф за повторное правонарушение (в течение года) в размере от 2 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – от 34 тысяч гривен до 85 тысяч гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Получение дохода в крупных размерах имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (превышает 17 тысяч гривен),

– говорится на сайте Налоговой.

Неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлена обязательная форма учета, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан – от 51 гривни до 136 гривен.

Напомним! На сайте Taxer отмечали, что под хозяйственной деятельностью подразумевается систематическая, самостоятельная, инициативная деятельность с целью получения прибыли. Так что, становиться предпринимателем не нужно, если такая деятельность осуществляется раз или два в год.

