Нефтегазовый гигант Wintershall Dea и партнер Газпрома выходит из России
Источник:Wintershall Dea
Немецкий нефтегазовый гигант Wintershall Dea объявил о выходе с рынка России. Компания являлась партнером Газпрома, однако все предприятия на территории России экспроприированы.
Гендиректор Wintershall Dea Марио Мехрен заявил, что продолжение деятельности в России нецелесообразно. Поэтому наблюдательный совет принял решение покинуть рынок страны.
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Продолжение нашего бизнеса в России не устойчиво. Агрессивная война России несовместима с нашими ценностями. Она разрушила сотрудничество между Россией и Европой,
– заявил Марио Мехрен.
Почему Wintershall Dea ушла из России
Последние месяцы российское правительство ограничило деятельность западных компаний Украине. Также внешнее вмешательство в деятельность совместных предприятий привело к тому, что Wintershall Dea не может работать в России как раньше. Совместные предприятия были фактически экспроприированы экономически.
Продажа добываемых углеводов со скидками
Еще одной причиной выхода из России в компании назвали решение Путина по которым совместные предприятия компании могут продавать "Газпрому" свои добытые углеводороды.
Ущерб от списания российских активов в Wintershall Dea оценивается в 5,3 миллиарда евро.