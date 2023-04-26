В первый раз с 1990 года Nestlé увеличила цены на свою продукцию на 10%

Компания Nestlé в I квартале этого года повысила цены на свою продукцию, однако это практически не отразилось на объемах продаж. Повышение в среднем вышло на 10%.

Nestlé увеличила цены на свою продукцию

Судя по тому, что объемы продаж после повышения цен практически не изменились – потребители готовы платить больше. Больше всего возросла цена молочных продуктов, мороженого и товаров для домашних животных – примерно на 12%.

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Исполнительный директор Nestlé Марк Шнайдер сказал, что рост цен был ответственным и помог компании справиться с постоянным давлением в течение двух лет инфляции затрат.

В 2022 году Nestlé уже поднимала цены, однако это не полностью компенсировало затраты на ингредиенты. В прошлом году повышение цен произошло на 8,2%.

Как повышение цен повлияло на акции и выручку

Благодаря повышению цен выручка выросла больше, чем прогнозировалось – на 5,6%, или до 26,5 миллиарда долларов. Это повлияло на цену выросших акций на бирже в Цюрихе.

Квартальное увеличение объемов продаж компании произошло благодаря детскому питанию и сладостям, в частности батончикам KitKat. Самые большие продажи были зафиксированы в Северной Америке.