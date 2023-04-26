Nestlé збільшила ціни на свою продукцію
Судячи з того, що обсяги продажів після підвищення цін практично не змінились – споживачі готові платити більше. Найбільше зросла ціна молочних продуктів, морозива й товарів для домашніх тварин – приблизно на 12%.
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Виконавчий директор Nestlé Марк Шнайдер сказав, що зростання цін було відповідальним і допомогло компанії впоратися з постійним тиском упродовж двох років інфляції витрат.
Як підвищення цін вплинуло на акції та виторг
Завдяки підвищенню цін виторг зріс більше, ніж прогнозувалося – на 5,6%, або до 26,5 мільярда доларів. Це вплинуло на ціну акцій на біржі в Цюриху, які зросли.
Квартальне збільшення обсягів продажу компанії відбулося завдяки дитячому харчуванню та солодощам, зокрема батончикам KitKat. Найбільші продажі було зафіксовано у Північній Америці.