Подписки уже не главное: как Netflix планирует достичь 1 триллион долларов капитализации к 2030 году

Стриминговый гигант Netflix поставил перед собой амбициозную цель: достичь рыночной капитализации в $1 трлн к концу текущего десятилетия.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию, озвученную во время ежегодного внутреннего бизнес-совещания компании в марте, передает 24 Канал.

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Справочно. Сейчас капитализация составляет около 400 миллиардов долларов.

Цель – удвоить доход

Чтобы реализовать эту цель, компания планирует удвоить годовой доход – с 39 миллиардов в 2024 году до 78 миллиардов долларов в 2030-м. Хотя за последние пять лет выручка Netflix выросла почти на 94%, ранее ее стимулировало бурное развитие стримингового рынка и меньшая конкуренция.

Как пытаются достичь плана сервис

Теперь же компания фокусируется не только на расширении базы подписчиков, но и на масштабировании рекламного бизнеса.

В частности, Netflix намерен получать 9 миллиардов долларов рекламного дохода ежегодно до 2030 года. Несмотря на то, что компания не раскрывала подробной информации о доходах от введенного в 2022 году тарифа с рекламой, аналитики eMarketer прогнозируют, что уже в 2025-м Netflix получит более 2 миллиардов долларов только на рынке США.

В планах – активное продвижение самого доступного рекламного плана подписки и развитие прямых трансляций, во время которых реклама будет показываться даже пользователям премиальных тарифов,

– сообщило издание.

Netflix Ads Suite

Чтобы укрепить позиции в рекламном сегменте, Netflix запускает собственную рекламную платформу – Netflix Ads Suite, которая объединит сервер объявлений и систему управления рекламным инвентарем.

Новая технология позволит внедрять инновационные рекламные форматы, сохраняя при этом лимит в 4 минуты рекламы на час контента.

Несмотря на то, что компания больше не будет публиковать данные о количестве подписчиков, она стремится достичь отметки в 410 миллионов пользователей к 2030 году. Это на 108 миллионов больше, чем в 2024-м. Только в прошлом году Netflix добавила 41 миллион новых подписчиков – рекордный прирост, особенно в последнем квартале.

Обновленные финансовые показатели за первый квартал 2025 года компания обнародует 17 апреля.