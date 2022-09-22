Одного из крупнейших застройщиков Киевской области подозревают в неуплате 140 миллионов гривен налогов

ГБР сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков Киевской области. Дело касается уклонения от уплаты в государственный бюджет более 140 миллионов гривен налогов.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год бизнесмен продал более 900 квартир и коммерческих помещений, при этом не будучи зарегистрированным как юрлицо или ФЛП. Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, пишет, что речь идет о застройщике Софийской Борщаговки Андрее Мартынове.

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Детали расследования

По информации Государственного бюро расследований, доходы от реализации недвижимости фигурант дела скрывал под видом реализации собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Это позволило ему снизить ставку налога со сделок с 18 до 5%.

В ходе досудебного расследования работники ГБР провели ряд обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли более 3 миллионов долларов США. Эти средства уже переданы в управление АРМА.

Отмечается, что ГБР также инициировало вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого с целью возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины. Речь идет, в частности, о более чем 100 квартирах, почти 80 нежилых помещениях и более 30 земельных участках в собственности подозреваемого.

К слову, предпринимателя подозревают в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 25 тысяч не облагаемых налогом минимумов с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет вместе с конфискацией имущества.

Результаты проведенных обысков / Фото Государственное бюро расследований