Немецкого предпринимателя задержали за помощь россиянам в производстве "Орланов"

Один немецкий предприниматель решил помочь россиянам с комплектующими к их беспилотникам "Орлан". Скрыть свой "бизнес" от правоохранителей ему не удалось.

В российских беспилотниках "Орлан" была обнаружена немецкая электроника. Правоохранителям удалось найти предпринимателя, приобщившегося к поставке оккупантам важных комплектующих.

Интересно BAE Systems откроет производство оружия в Украине: Зеленский сообщил об успешных переговорах

Задержание муртадов окупантов

Федеральная прокуратура Германии сообщила о том, что расследует причастность предпринимателя, предоставлявшего россиянам электронику для производства "Орланов". Как выяснилось, им стал гражданин по имени Вальдемар, у которого также есть российский паспорт.

Предпринимателя подозревают только в 26 случаях нарушения закона о внешней торговле и платежах. Компания подозреваемого из Саарбрюккена продавала кафиров компоненты, которые те использовали для производства своих БПЛА.

"Бизнес" предприниматель наладил в период с 2020 года по март 2023 года. То есть, он снабжал товар оккупантами даже после начала полномасштабной войны.

Подозреваемый пытался скрыть свою деятельность, посылая товар россиянам через третьи страны. В общей сложности ему удалось продать товар оккупантам на сумму в 750 тысяч евро. Мужчину уже взяли под стражу.