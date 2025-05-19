Nissan сокращает производство: останется только 10 заводов в мире

Nissan может закрыть до семи автосборочных заводов в рамках плана оптимизации производства. Среди них –две площадки в Японии.

Сокращения в Nissan

В частности исторический завод в Оппаме, который работает с 1961 года, и частично контролируемый завод в Шонане, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

Смотрите также Строительные гиганты Украины: доходы компаний значительно выросли – кто заработал больше всех

После изменений в Японии останется только три действующих автозавода: в Точиги и два в префектуре Фукуока.

Закрытие заводов в мире

Более того, под сокращение могут попасть производства в Южной Африке, и Индии, Аргентине, а также некоторые мощности в Мексике.

В целом Nissan планирует сократить количество заводов в мире с 17 до 10. Компания уже объявила о масштабном уменьшении расходов после того, как продажи в 2024 финансовом году упали до 3,3 миллиона авто - на 42% меньше, чем в 2017.