"Новая почта" меняет правила работы: что будет делать компания во время воздушных тревог

Компания "Новая почта" меняет правила работы при объявлении воздушной тревоги. Это коснется не только работы отделений, но и терминалов, депо и других логистических объектов.

Как изменится график работы "Новой почты"

А если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность для конкретного объекта, то компания может приостановить его работу независимо от официального объявления воздушной тревоги в городе или области, о чем говорится в заявлении "Новой почты", опубликованном "Интерфакс-Украина".

Жизнь и безопасность людей для нас – абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и нерушимый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а сотрудники переходят в ближайшее укрытие,

– отметили в комментарии компании.

Длительные воздушные тревоги или их высокая периодичность влияют на работу. В связи с этим, для минимизации последствий компания заранее отрабатывает сценарии быстрого возобновления работы и, при необходимости, привлекает дополнительный персонал, перераспределяет нагрузку между объектами и корректирует логистические маршруты.

Кроме того, сокращение комендантского часа позволяет более эффективно планировать:

ночные и утренние операции;

быстрее наверстывать накопившиеся объемы;

поддерживать стабильность доставки.

Это должно помочь частично компенсировать время, которое было потеряно из-за вынужденных остановок во время тревог.

Кроме того, компания занимается поэтапным внедрением перехода к децентрализованной модели фулфилмента. В настоящее время систему адаптируют в соответствии с ситуацией в сфере безопасности и потребностями компании или клиентов.

Внедрение такой модели позволяет минимизировать риски, а также обеспечить непрерывность работы.

В рамках этой модели осуществляется распределение операций между различными площадками.

Также ведется работа над совершенствованием системы размещения товарных запасов, развиваются дополнительные мощности и разрабатываются резервные сценарии работы.

В то же время из соображений безопасности мы принципиально не разглашаем конкретную географию размещения объектов, объемы и степень распределения товарных запасов, резервные маршруты и т. п.,

– уточнили в компании.

Напомним, что почтовые отделения Укрпочты продолжают работать по ранее установленным графикам. Однако в случае угрозы компания призывает посетителей и персонал направляться в ближайшие укрытия.

Кроме того, по Украине будут курсировать поезда по новым правилам. График их работы будет зависеть от уровня опасности воздушной тревоги.