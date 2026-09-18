"Новая почта" меняет правила работы: что будет делать компания во время воздушных тревог
Компания "Новая почта" меняет правила работы при объявлении воздушной тревоги. Это коснется не только работы отделений, но и терминалов, депо и других логистических объектов.
Как изменится график работы "Новой почты"
А если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность для конкретного объекта, то компания может приостановить его работу независимо от официального объявления воздушной тревоги в городе или области, о чем говорится в заявлении "Новой почты", опубликованном "Интерфакс-Украина".
Жизнь и безопасность людей для нас – абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и нерушимый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а сотрудники переходят в ближайшее укрытие,
– отметили в комментарии компании.
Длительные воздушные тревоги или их высокая периодичность влияют на работу. В связи с этим, для минимизации последствий компания заранее отрабатывает сценарии быстрого возобновления работы и, при необходимости, привлекает дополнительный персонал, перераспределяет нагрузку между объектами и корректирует логистические маршруты.
Кроме того, сокращение комендантского часа позволяет более эффективно планировать:
- ночные и утренние операции;
- быстрее наверстывать накопившиеся объемы;
- поддерживать стабильность доставки.
Это должно помочь частично компенсировать время, которое было потеряно из-за вынужденных остановок во время тревог.
Кроме того, компания занимается поэтапным внедрением перехода к децентрализованной модели фулфилмента. В настоящее время систему адаптируют в соответствии с ситуацией в сфере безопасности и потребностями компании или клиентов.
- Внедрение такой модели позволяет минимизировать риски, а также обеспечить непрерывность работы.
- В рамках этой модели осуществляется распределение операций между различными площадками.
- Также ведется работа над совершенствованием системы размещения товарных запасов, развиваются дополнительные мощности и разрабатываются резервные сценарии работы.
В то же время из соображений безопасности мы принципиально не разглашаем конкретную географию размещения объектов, объемы и степень распределения товарных запасов, резервные маршруты и т. п.,
– уточнили в компании.
Напомним, что почтовые отделения Укрпочты продолжают работать по ранее установленным графикам. Однако в случае угрозы компания призывает посетителей и персонал направляться в ближайшие укрытия.
Кроме того, по Украине будут курсировать поезда по новым правилам. График их работы будет зависеть от уровня опасности воздушной тревоги.