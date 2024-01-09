Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA

Группа компаний "Новая почта", в которую вместе с другими компаниями входит и сама "Новая почта", меняет название. В компании подчеркнули, что за 20 лет на рынке Украины "Новая почта" стала "уже гораздо больше, чем почта".

Почему группа компаний "Новая почта" изменила название

В компании объяснили, что "Новая почта" как логистический оператор остается "Новой почтой". Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет.

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Мы уже намного больше, чем почта, именно поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA,

– говорится в сообщении "Новой почты".

Представители компании также сообщили, что в 2024 году "Новая почта" планирует увеличить количество отделений до 3 тысяч, а почтоматов – до 5 тысяч. Также, вероятно, состоится построение 10 сортировочных центров. Расширение будет касаться и открытия отделений в 17 европейских странах.

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Благодаря этим изменениям, среднее время доставки по Украине должно сократиться еще на 2 часа. То есть оно будет составлять 22 часа.