Группа компаний "Новая почта" меняет название на NOVA
Источник:"Новая почта"
Группа компаний "Новая почта", в которую вместе с другими компаниями входит и сама "Новая почта", меняет название. В компании подчеркнули, что за 20 лет на рынке Украины "Новая почта" стала "уже гораздо больше, чем почта".
Почему группа компаний "Новая почта" изменила название
В компании объяснили, что "Новая почта" как логистический оператор остается "Новой почтой". Никаких ребрендингов и смены логотипов не будет.
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Мы уже намного больше, чем почта, именно поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров – NOVA,
– говорится в сообщении "Новой почты".
Представители компании также сообщили, что в 2024 году "Новая почта" планирует увеличить количество отделений до 3 тысяч, а почтоматов – до 5 тысяч. Также, вероятно, состоится построение 10 сортировочных центров. Расширение будет касаться и открытия отделений в 17 европейских странах.Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.
Благодаря этим изменениям, среднее время доставки по Украине должно сократиться еще на 2 часа. То есть оно будет составлять 22 часа.
Что известно о "Новой почте"
"Новая почта" – это компания, которая начала свою деятельность в Украине в 2001 году. Сейчас эта организация занимается не только логистическими перевозками, но и финансовыми операциями и технологическими разработками.
- "Новая Почта" – сервис доставки разнообразного груза в Украине.
- "Nova Post Europe" – логистические услуги для бизнеса и отдельных лиц.
- "NovaPay" – международная платежная система.
- "Nova Global" – компания, сотрудничающая с международными маркетплейсами и коммерческими площадками.
- "Nova Digital" – ИТ-компания, которая занимается созданием веб-приложений и программного обеспечения.
- "Supernova Airlines" – авиадоставка из разных уголков мира.