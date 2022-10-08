Украинские компании становятся международными: "Новая почта" и "Львовские круассаны" открылись в Польше

Несмотря на полномасштабную войну, украинские бренды уверенно расширяют географию и выходят на зарубежные рынки. В начале октября свои представительства в Польше открыли сеть заведений "Львовские круассаны" и почтовый оператор "Новая почта".

Отделение "Новой почты" уже принимает и выдает посылки в столице Польши, а помимо этого компания планирует открыть в октябре представительства в еще четырех городах республики. Тем временем "Львовские круассаны" уже работают во Вроцлаве и Згожелеце, а впереди – открытие заведения в Варшаве, передает Бизнес 24.

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Отделение "Новой почты" открылось в Польше

О планах выхода на рынок Евросоюза "Новая почта" заявляла еще в конце июля этого года. Тогда говорилось, что компания планирует открыть представительства в нескольких странах ЕС, а к концу года первое отделение появится непосредственно в Польше. Впоследствии почтовый оператор планировал выйти на рынки Словакии и Румынии.

Так, 7 октября на официальной странице компании в твиттере появилось сообщение о том, что первое отделение начало работу в польской столице. Уже традиционно к сообщению "Новая почта" прикрепила мем – на нем президент Украины Владимир Зеленский, обнимая главу польского государства Анджея Дуду, просит принять украинского почтового оператора: "У них даже логотип в цветах вашего флага".

К слову, в комментариях к твиту "Новая почта" также отметила, что в этом же месяце планирует открытые отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани, а постепенно будет расширять свою сеть и в дальнейшем.

"Львовские круассаны" теперь можно съесть в ряде польских городов

Вместе с "Новой почтой" об открытии представительств в Польше 7 октября заявил еще один украинский бренд – "Львовские круассаны". Первые заведения сети открыли свои двери в Згожелеце и Вроцлаве. Вскоре украинская компания планирует открытие пекарни в Варшаве.

Мы теперь в Польше! Как приятно не ощущать границы между украинцами. Нас переполняют хорошие эмоции, потому что наши фаны из-за границы смогут начинать свое утро, обед или ужин с большого, сытного и такого родного круассана,

– написала компания в фейсбуке.

Как пишет издание The Village, "Львовские круасаны" планируют работу в Польше по двум моделям – открытие собственных пекарен и франчайзинговых представительств. Изменения ассортимента не будет, однако начинку для некоторых круассанов сети адаптировали под польский рынок, а все ингредиенты будут поставлять местные производства.

Первые заведения "Львовских круассанов" в Польше / Фото Lviv Croissants