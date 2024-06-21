Первый логистический "Оскар" "Новой Почты": какую награду получила компания
Источник:World Post and Parcel Awards
"Новая почта" (Nova Post) признана почтовым оператором года. Такую награду компания получила по версии ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award.
Как "Новая Почта" стала лучшим оператором в мире
Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк сообщил, что компания получила свой первый логистический "Оскар". По его словам, судей поразила программа "Разделенные границами, объединены Новой Почтой".
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А также то, что украинские компании не прекращают своей деятельности, развиваются и активно участвуют в гуманитарных проектах во время войны и блэкаутов.
"Новая Почта" получила свой первый логистический Оскар! За него боролись лучшие операторы планеты – eBay, Royal Mail, InPost, FedEx, DPD, United States postal service, Correios и многие другие. Интрига держалась до самого финала – решение о победителе было принято лишь за несколько часов до официальной церемонии награждения. И наконец "Новая Почта" признана лучшим почтовым оператором в мире!,
– написал он.
Что известно о награде
World Post and Parcel Awards – это самая престижная отраслевая награда, которая уже 25 лет подряд признает достижения в сфере почтовых и экспресс-доставок.
Несмотря на то, что Nova Post работает в зоне боевых действий, прошлом году они увеличили свою сеть в Украине на 20%, открыли 2 242 отделения и установили 1 853 почтоматов, предлагая 27 тысяч пунктов обслуживания в более чем 10 тысячах населенных пунктах по всей Украине, даже в прифронтовых городах,
– сказано в сообщении о награде.