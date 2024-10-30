Их не остановить: "Новая почта" открыла первое отделение в Нидерландах

"Новая почта" активно продолжает международную экспансию. Почтовый оператор открывает для себя все новые страны.

Новый рынок

"Новая почта" расширила свою международную сеть. Как сообщил почтовый оператор, речь идет о собственной курьерской доставке в Нидерландах.

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Это уже шестнадцатая страна, где компания начала работать с этой услугой. Теперь клиенты могут воспользоваться доставкой из Украины на любой адрес в Нидерландах или заказать курьерскую услугу для отправлений по стране. Кроме того, доступна доставка посылок между странами Европы.

Какие посылки можно отправлять

Сервис обслуживает как частных лиц, так и компании. Максимальный вес посылки может достигать 1000 килограммов.

Доставка из Украины в Нидерланды длится от 4 дней, а в пределах Нидерландов или между европейскими странами – от 1 дня. Что касается стоимости, то для документов весом до 1 килограмма это 1000 гривен, посылки до 10 килограммов могут обойтись в 1600 гривен, а за отправление весом до 30 килограммов надо будет заплатить 2600 гривен.