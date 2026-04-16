Украинцы жалуются на сбой в "Новой почте": что произошло
В работе сервисов "Новой почты" мог произойти сбой. Однако мнения пользователей разделились: у части пользователей все работает, а у некоторых – нет.
Что известно о сбое в приложении "Новая почта"?
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению – оно не открывается или работает некорректно, пишет Insider.
Также возникли трудности со связью со службой поддержки: дозвониться до оператора пока невозможно. Причины сбоя пока официально не сообщаются.
В компании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя. По состоянию на 10:00 работа всех сервисов возобновлена.
Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?
По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:
- пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;
- охлажденные или замороженные продукты;
- молочные продукты и яйца;
- пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).
Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:
- алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);
- лекарства,
- витамины и диетические добавки;
- деньги, драгоценные металлы и камни;
- пиротехника и опасные материалы;
- нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.