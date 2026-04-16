Украинцы жалуются на сбой в "Новой почте": что произошло
16 апреля, 10:07
Обновлено - 10:14, 16 апреля

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Пользователи "Новой почты" сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению, которое не открывается или работает некорректно.
  • Возникли трудности со связью со службой поддержки, и дозвониться до оператора невозможно.

В работе сервисов "Новой почты" мог произойти сбой. Однако мнения пользователей разделились: у части пользователей все работает, а у некоторых – нет.

Что известно о сбое в приложении "Новая почта"?

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению – оно не открывается или работает некорректно, пишет Insider.

Также возникли трудности со связью со службой поддержки: дозвониться до оператора пока невозможно. Причины сбоя пока официально не сообщаются.

В компании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя. По состоянию на 10:00 работа всех сервисов возобновлена.

Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?

По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:

  • пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;
  • охлажденные или замороженные продукты;
  • молочные продукты и яйца;
  • пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).

Также компания не принимает для пересылки не принимает для пересылки:

  • алкогольные напитки и подакцизные товары (табачные изделия);
  • лекарства,
  • витамины и диетические добавки;
  • деньги, драгоценные металлы и камни;
  • пиротехника и опасные материалы;
  • нерегистрируемые медицинские средства и запрещенные вещества.