Украинцы жалуются на сбой в "Новой почте": что произошло

В работе сервисов "Новой почты" мог произойти сбой. Однако мнения пользователей разделились: у части пользователей все работает, а у некоторых – нет.

Что известно о сбое в приложении "Новая почта"?

Пользователи сообщают о проблемах с доступом к мобильному приложению – оно не открывается или работает некорректно, пишет Insider.

Также возникли трудности со связью со службой поддержки: дозвониться до оператора пока невозможно. Причины сбоя пока официально не сообщаются.

В компании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя. По состоянию на 10:00 работа всех сервисов возобновлена.

Что категорически нельзя отправлять "Новой почтой"?

По правилам перевозчика, в посылках нельзя пересылать:

пищевые продукты, требующие специального температурного режима или имеющие срок годности, заканчивающийся до даты доставки;

охлажденные или замороженные продукты;

молочные продукты и яйца;

пищевые продукты животного происхождения в местах с карантинными ограничениями (где может действовать специальный режим).

Также компания не принимает для пересылки: