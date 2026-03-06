"Новая почта" попала в скандал из-за видео в TikTok: громкая история с работником
- Работника "Новой почты" уволили после скандального видео в TikTok, где он высмеивал клиентов.
- Видео получило огласку из-за распространения в соцсетях.
В TikTok появилось скандальное видео о языке с участием работника "Новой почты", которое возмутило украинцев в соцсетях. После инцидента работника уволили.
Что известно о скандальном видео от работника "Новой почты"?
В уже удаленном видео работник компании Роман высмеивал клиентов, которые просили обслуживать их на украинском языке, пишет "Фокус".
Видео быстро разлетелось по соцсетям. Сотрудник снимал его в рабочей форме с логотипом компании прямо в отделении. В кадре он иронизировал над клиентами, которые спрашивали, почему их обслуживают не на государственном языке, и добавил саркастическую надпись: "Почему на русском?".
Фрагмент видео работника / скриншот "Фокус"
Какая была реакция украинцев?
Видео стремительно разлетелось по соцсетям. После его распространения люди начали массово обращаться к официальной странице компании в Threads с требованием отреагировать. В комментариях отмечали, что человек записывал ролик в форме компании и на рабочем месте, что может вредить репутации бренда.
Огласка ситуации в Threads / скриншот 24 Канала
Никчема, работающий на вас, в вашей форме с вашим логотипом, в вашем помещении высмеивает и презирает конституционное право, за которое сотни тысяч лучших сыновей Украины ежедневно бьются насмерть. Я требую немедленной реакции относительно действий этого додика,
– обратился к компании один из комментаторов.
В компании оперативно отреагировали на скандал. Представители "Новой почты" сообщили, что работника уже уволили.
Что говорит закон об обслуживании на украинском языке?
Поставщики услуг должны общаться и предоставлять услуги о товаре на украинском языке, независимо от формы собственности. Именно об этом говорится в Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За нарушение этих норм существуют штрафы:
- Если Закон был нарушен в интернете, то налагается штраф в размере от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это 3 тысячи 400 гривен.
- Но, если фиксируются повторные нарушения, то штраф составляет от 500 до 700 необлагаемых минимумов – от 8 тысяч 500 до 11 тысяч 900 гривен.
