"Новая почта" хочет в разы увеличить инвестиции в Молдову: сколько компания вложит в этот рынок
Источник:"Новая почта"
Почтовый оператор "Новая почта" продолжает развивать международные направления. И некоторые рынки выглядят так привлекательно, что инвестиции растут в разы.
Рост инвестиций
В "Новой почте" сообщили, что в 2024 году инвестиции в молдавский рынок составят 880 тысяч долларов. Это аж в 4,5 раза больше, чем в предыдущем году.
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Компания работает на рынке Молдовы 10 лет. За этот период "Новой почте" удалось войти в тройку самых быстрых доставок страны.
В начале деятельности в 2014 году "Новая почта" в Молдове имела всего три точки сервиса: в Кишиневе, Кагуле и Бельцах, которые одновременно служили и сортировочным депо, и грузовыми отделениями. В компании работало всего 14 сотрудников, которые обрабатывали не более 20 заказов в день, а доставку посылок осуществляли 2 курьера, используя общественный транспорт,
– вспоминают в компании начало пути.
Куда направят инвестиции
880 тысяч долларов направят на развитие компании на местном рынке. Основную часть средств потратят на расширение сети, ремонт отделений, автоматизацию рабочих мест, обновление ИТ-инфраструктуры. Также планируется обновление автопарка для доставки курьерами.
Также в планах на будущее является создание сортировочного хаба, услугами которого смогут пользоваться бизнес-клиенты.