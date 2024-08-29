Зростання інвестицій

У "Новій пошті" повідомили, що у 2024 році інвестиції у молдовський ринок складуть 880 тисяч доларів. Це аж в 4,5 раза більше, аніж в попередньому році.

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Компанія працює на ринку Молдови 10 років. За цей період "Новій пошті" вдалося увійти до трійки найшвидших доставок країни.

На початку діяльності в 2014 році "Нова пошта" в Молдові мала лише три точки сервісу: в Кишиневі, Кагулі та Більцях, які водночас слугували і сортувальним депо, і вантажними відділеннями. У компанії працювало всього 14 співробітників, які обробляли не більше 20 замовлень на день, а доставку посилок здійснювали 2 кур'єри, використовуючи громадський транспорт,

– пригадують у компанії початок шляху.

Куди спрямують інвестиції

880 тисяч доларів спрямують на розвиток компанії на місцевому ринку. Основну частину коштів витратять на розширення мережі, ремонт відділень, автоматизацію робочих місць, оновлення ІТ-інфраструктури. Також планується оновлення автопарку для доставки кур'єрами.

Також в планах на майбутнє є створення сортувального хабу, послугами якого зможуть користуватися бізнес-клієнти.