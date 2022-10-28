"Новая почта" возобновила работу в двух деоккупированных городах Донецкой области. Речь идет о Лимане и Святогорске, освобожденных Вооруженными Силами Украины в сентябре и октябре этого года.

Отмечается, что почтовый оператор работает там в формате мобильных отделений. Физические представительства компании, в частности в Лимане, оккупанты разграбили и разрушили.

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Возобновление работы "Новой почты" на деоккупированных территориях Донбасса

Как сообщили в пресс-службе "Новой почты", мобильные отделения в Лимане и Святогорске работают уже 2 недели. За это время компания успела доставить туда уже 1 500 посылок.

В частности, в Лимане мобильное отделение работает по будням с 11:30 до 13:30 на улице Свободы. До вторжения российских захватчиков в город здесь функционировали три представительства почтового оператора, однако сейчас они разрушены и разграблены.

Стоит отметить, что "Новая почта" приступила к строительным и ремонтным работам, и уже через неделю намерена открыть в Лимане полноценное стационарное отделение, которое будет предоставлять полный перечень услуг.

В Святогорске, в свою очередь, мобильное отделение работает в понедельник, среду и пятницу, с 14:30 на улице Шевченка, а затем до 16:00 на улице Заречная, возле Святогорской Лавры.

К слову, в "Новой почте" отметили, что из-за поврежденных дорог и мостов сотрудники компании каждый раз вынуждены преодолевать 130 километров в одну сторону вместо 30 километров, как это было раньше.

У жителей освобожденных городов нет питьевой воды и продуктов, поэтому призываем приобщиться к нашей инициативе и присылать необходимые им лекарства и пищу длительного хранения за счет "Новой почты",

– призвали в компании.

Добавим, что жителям деоккупированных территорий Донецкой области доступна отправка и получение посылок весом до 10 килограммов.